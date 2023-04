Aloaia e le Senate Nikolao Pula i lana tautua matavela mo Amerika Samoa

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le vaiaso ua tuanai na faaulu ai e le Maota o Senatoa ia se Iugafono e taualoa ai le tautua a le susuga Nikolao Pula e le gata i lona nu’u ma afioaga, ekalesia, aemaise o tagata o Amerika Samoa.

O Pula na soifua mai i Amerika Samoa, o se alo e faasino i le afioga Pula Nikolao Iuli Tuiteleleapaga mai i le afioaga o Leone ma le tina ia Oloalilo Ta’afulisia Lutu Afia Molioo o Utulei, Fagatogo ma Pago Pago.

E tusa ai ma faaupuga o lenei Iugafono, o lo’o ta’ua ai e faapea, “Na soifua mai “Nik” e pei ona iloa ai o ia e le toatele o tagata, i totonu o le afioaga o Utulei, a’o aoga i le aoga tulaga muamua i Utulei. Ma ina ua nofo o ia i Fagaalu, sa ia aoga i le aoga tulaga muamua a Matafao, ma ulufale atu ai i le Aoga Maualuga a le Malisi (Marist Brothers).”

“O ‘Nik’ sa mauaina le tulaga muamua (Valedictorian) o le latou vasega faau’u, ma o le lona lua ai lea o vasega faau’u mai i le aoga maualuga a Malisi I le 1974. Ina ua mae’a ona faau’u o ia, sa ia tu’ua loa Amerika Samoa ma auai atu i le Kolisi a Menlo, i Kalefonia.”

O lo’o ta’ua fo’i i totonu o le i’uugafono, le fiafia o lenei alii talavou i mataupu faafaigamalo (politics), mai lava i lona talavou.

“Ina ua mae’a ona faau’u mai i le Kolisi, sa avea loa o ia ma fesoasoani faapitoa i le alii Senatoa o Hawaii, o Daniel K. Inouye ma malaga atu ai loa i le Laumua I Uasigitone, lea na ia galue ai mo Senatoa Inouye mo le sefulutasi tausaga, seia o’o ina ia taliaina le avanoa e galue ai mo le afioga i le Sui Faipule o Amerika Samoa, le afioga Fofo I.F. Sunia.”

“Sa galue foi ‘Nik’ i le Ofisa o Leoleoga ma Tulafono i totonu o le Maota o Sui ma sa avea foi ma Faatonusili i le sui Komiti o Galuega Lautele ma Femalagaiga.

“I le totonugalemu o ona tiute faa faigaluega, sa auai atu foi ‘Nik’ i le Iunivesite a Polika Iaga, mulimuli ane, le Iunivesite a George Mason, i Virginia.”

Ia Aokuso 1993, na galue ai loa ‘Nik’ I le Ofisa o le Initeria i le vaega e vaavaaia teritori a le Iunaite Setete (Insular Affairs).

“Ona o lona galue malosi ma le ma’ema’ea i ona tiute fai, e le’i pine ae si’itia loa o ia ma avea ma sui Faatonusili i le 2001.”

“I le 2009 na avea ai loa ‘Nik’ ma sui Failautusi a le Insular Affairs mo le iva masina faapea ai ma le 2014.”

Na avea le susuga Pula ma uluai Samoa na filifilia e avea ma Faatonusili o le Ofisa o Insular Affairs, e pei ona sa avea lona tua’a Nikolao Pula Sr., ma uluai Faatonusili Samoa i le Ofisa o Aoaoga a Amerika Samoa, i lalo o le taitaiga a Kovana Haydon.

“O le susuga i le Faatonusili ‘Nik’ sa tu malosi i fuafuaga mo le toe faafoiina mai o tagatanu’u o Amerika Samoa na aumau i atunu’u i fafo ina ua tapunia malae vaalele o Amerika Samoa talu ai le faama’i o le Coronavirus.”

“Director Nik was meticulous in assisting ASG's repatriation plans when the borders were closed due to the coronavirus epidemic.”

“I le avea o ia ma se tagata Samoa ma na soifua mai i totonu o Amerika, sa ia tu malosi e tali atu i le tele o faasea sa faia e faasaga i le faigamalo o Amerika Samoa, aemaise i luga o aupega tafailagi, ma ia uunaia tagata uma ina ia onosai ma tu’u le tusitusi lima, a’o latou galulue faatasi ma le Malo, Ofisa o le Soifua Maloloina faapea ma ofisa eseese, ina ia toe faafoisia mai tagata o Amerika Samoa.”

“Sa vave ona aloaia e le susuga I le Faatonusili, ia le avea o Amerika Samoa ma malo lona lua sa toatele tagata na tu’uina iai tui o le Koviti.”

O le susuga Pula, o lo’o galue i le Laumua i Uasigitone ae o lona agaga atoa, o le tautuaina o Amerika Samoa, e pei ona ta’ua i totonu o le Iugafono a le Senate.

O lo’o faaipoipo atu o ia Dr. Lois Ellen Pula mai i Virginia, o se fomai e umia sona faailoga PHD Tausimai mai i le Iunivesite o Georgetown.

“O lo o ia I la’ua se fanau e toaono - Lisa Blackmon, Leigh Ann Mchood, Victoria Duvile, Mathew Martin, Konrad Utuli'I Nikolao and Braxton Telleria. Ma fanau a fanau e to’a 22.”

I lona soifuaga galue, o lo o tumau pea le susuga i le Faatonusili Nikolao Iuli Pula Jr., o se tagata loto maualalo. E ui ina ua ia tu’ua le Ofisa o le Initeria, ae ua tele se aitalafu a tagata o Amerika Samoa I le tautua ma le foa’i a le susuga Nikolao, o ana galuega ua faamanuiaina ai Amerika Samoa ma le Fono Faitulafono a Amerika Samoa.

“Ona e le maluelue o ia, ma o lona amiotonu, o le a manatuaina e faavavau.”