Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le aso 11 o Oketopa, 2026, na o’o atu ai sui malu o le malo i Leone, ma tula’i mai ai se fa’alavelave i lo lato uva ma nisi na i le fale fa’atali pasi, i Taputimu, ma I’u ai ina ave faapagotaina ai Amosa Ilalio, ina ua masalomia, i lona togiina o se leleo i se fagu pia, tete’e i leoleo a’o taumafai e ave faapagota o ia ma lona fa’alala o le fasiotia o se leoleo.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na tupu lenei faalavelave i le 2:40 i le vaveao o le aso 11 o Oketopa, ina ua tau atu leoleo i se faapotopotoga a tagata, o faia i le fale faatalipasi, i tafatafa o le magatolu i Taputimu.

Na fa’atu le taavale a leoleo ma faatonuina le faapotopotoga, ina ia ta’ape, ae peitai, na tali mai Amosa (le na molia), i lona palauvale mai i leoleo. Na oso mai i fafo se tasi o leoleo ma taumafai e fa’ata’ape le fa’apotopotoga, ma va’aia ai ni fagu pia i le fale faatali pasi.

A’o taumafai pea leoleo e fa’ata’ape ia tagata sa i le fale faatali pasi, sa masalomia ia le u’uina e le na molia, o se fagu pia ma togi ai se tasi o leoleo, ae na misi.

Ona tamo’e lea o Amosa (le na molia) agai i le auala i Taputimu, ma tuliloaina o ia e leoleo, ma maua i tafatafa o le alatele, ma ave faapagotaina ai o ia.

Peitai, sa fa’afaigata i leoleo ona tu’uina le na molia, i totonu o le taavale, ae na fa’aauau ona tete’e ia le na molia ma o’o ai lava ina ona fa’alalaina ia le fasiotia o leoleo. A’o feagai leoleo ma le fa’ato’ato’a o le mataupu ia Amosa (le na molia), sa amata ona fa’atupu vevesi ia le vaega na i le fale faatali pasi, ma i’u ina togi mai e se tagata ia leoleo, i se ma’a ma toeititi lavea ai le taavale leoleo.

Ona ua fa’afaigata ona fa’afilemu le mataupu, na toe valaau ai leoleo mo nisi leoleo, e fesoasoani i le fa’ata’apeina o i latou sa i le fale faatali pasi. Ma sa atili faapopoleina leoleo, ina ua va’aia le agai mai foi o nisi tagata, i le fale faatali pasi.

Ina ua toeititi taunu’u atu le taavale leoleo lona lua, sa va’aia e leoleo ia se alii o lafi i tua o se togavao ma tau’ai mai le taavale a leoleo lea na alu atu.

O moliaga na faia faasaga ia Amosa Ilalio, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i Nofoaga Faitele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le fale puipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia mam le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe, e o’o atu i le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Fa’ao’olima i lona tulaga e lua – O se vaega ‘O’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe, e o’o atu i le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Tete’e i le Ave Faapagota e Leoleo - O se vaega ‘O’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe, e o’o atu i le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.

LOKA SE TAALOA I LE SAUAINA O LONA ATALII TALAVOU

I le aso 4 o Oketopa, 2026, na o’o atu ai se valaau i le Ofisa a Leoleo, mai i le afioaga o Vaitogi, mo se fesoasoani i se fa’alavelave o tupu i totonu o se aiga ma i’u ai I le ave faapagotaina o se tamaloa e 52 tausaga, ma tu’ua’ia i lona sauaina o lona atalii e 14 tausaga.

Ua le lomia suafa o latou na a’afia ma tu’ua’ia i lenei fa’alavelave, ona o le puipuiga o le atalii talavou sa a’afia.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na mafua mai lenei fa’alavelave, i se fe’ese’esea’iga i totonu o le aiga, ona o se tupe sa lafo mai e se tagata o le aiga, mai i Amerika. Na ta’ua ia le le fiafia o le tama o le aiga, ona ua sese le tagata na lafo iai le tupe.

O le aoauli o le aso 4 o Oketopa, sa o’o mai ai lenei mataupu i le ofisa a leoleo, ina ua lagonaina e seisi ia le tauvala’au fia ola, o se tagata. Sa ta’ua foi e le tagata na valaau mai i leoleo, ia lona lagonaina o se tasi o fesili faapea, “Fia fasioki oe gei?”.

O tafatafa o le malumalu EFKAS i Vaitogi, sa faatalitalia ai le taavale a leoleo, ma agai atu ai i le fale o le aiga na tupu ai le faalavelave.

E taunu’u atu leoleo, ae o latou va’aia ia ni alii se to’alua, o tamomo’e mai i tua o le fle, agai i le togavao, ma tuliloaina ai loa e leoleo. Sa mafai ona pu’eina le to’atasi, pe a ma le 100 iata mai i le fale. Ae na le maua le alii lona lua.

O le tagata na pu’eina e leoleo, o ia lea na molia i lenei faalavelave. Sa aveina atu o ia e leoleo, i le ofisa a leoleo mo le faatalanoaina. Ae o le taimi atoa na o latou agai atu ai i le ofisa a leoleo, sa fa’aauau ona ia fa’aalia ni uiga le taupulea, na aofia ai ma lona palauvale leotele i leoleo.

I le faatalanoaga o le na molia, sa ia ta’ua ai le mafua’aga na ia tamo’e ai, ona o lona fefe i leoleo ma sa ia ta’ua ia le tupu o se la fe’ese’esea’iga ma sona tuaoi, a taumafai e fa’atau atu ia te ia se ‘speaker’ ua malepe.

Ma o le mafua’aga lea na taunu’u atu ai leoleo, o lo’o fai le la tuliga ma lona tuaoi, agai I tua o le fale. Na toe tu’uina e leoleo, ia le na molia, e fo’i i lona aiga, ina ua mae’a ona fa’atalanoaina.

Ae peitai, sa toe maua i ni su’esu’ega faaopoopo a leoleo, i lea afiafi, ia le sauaina e le na molia, o se alii talavou e 14 tausaga, i se agaese.

I le 7:16 i le po, sa logoina ai e le ofisa a leoleo, ia le leoleo sa gafa ma le su’esu’ega o lenei mataupu, e tusa ai ma se ripoti mai i le tama matua o le alii 14 tausaga, i le sauaina e le na molia o le alii 14 tausaga. Na faapea ona agai atu le leoleo i Mapusaga, i le nofoaga o iai le alii 14 tausaga, ma valaau ai loa le vaega a le EMS.

Na toe foi leoleo i le fale, o le na molia, i Vaitogi ma toe ave o ia i le ofisa a leoleo. I lea fa’atalanoaga, sa fa’amaonia ai e le na molia, ia lona le fiafia, i lona atalii, ona o se tinoitupe e silia ma le $1,500, na lafo mai e lona afafine mai i Amerika. Ma ia tu’ua’ia ia lona atalii, i le leiloa o le tupe.

Sa ta’ua e le na molia, na amata le fa’alavelave, i lona ‘e’e i lona atalii, ma o’o ai lava ina ona sasaina ia le lima tauagavale ma le tau’au, o lona atalii, i se aga’ese.

Na faamaonia e le na molia, ia le silia ma le faalima ona ia sasaina ia lona atalii, i le agaese ma o ia sa fesiligia pe ua mana’o e fasiotia. Ma ina ua va’aia ia le agai atu o taavale i le latou fale, sa ia faatonuina lona atalii, e tamo’e agai i le togavao, lea na maua atu ai o ia (le na molia), e leoleo o lo’o la taumafai e tamomo’e agai i tua o le togavao, i lea po.

I le fa’atalanoaga a leoleo ma le alii talavou na a’afia, sa ia faamatalaina ai le taumafai o lona tuafafine, e lafo atu se tupe e $500, ma sa faatonu o ia (alii talavou) e lona tama (le na molia), e lafo i seisi tagata, ia le tupe.

Peitai, sa le malamalama ia le alii talavou, i le faatonuga a lona tagata, ma ia tago ai lafo le tupe, i seisi tagata. Ina ua nofo malamalama ia le na molia, i le sasi a lona atalii, sa fa’atupuina ai loa le vevesi, e pei ona a’afia ai ma leoleo.

Na faamatalaina e le alii talavou, i leoleo, ia le faatonuina o ia e alu i le fale a se tuaoi, e fafaga ai le ma’a o se telefoni. Ae ina ua ia toe fo’i atu i le fale, sa ia maitauina ia le le fiafia o le na molia, ona o le tulaga na tupu i le tupe.

Sa faamatalaina foi e le alii talavou na a’afia, ia lona va’aia so’o o fa’aaogaina e lona tama, o fualaau faasaina, i totonu o le latou fale, i Vaitogi. Ma sa ia faaleoina ia lona fefe, e toe fo’i i le latou aiga, i Vaitogi, ae ua fia nofo i lona tama matua, i Mapusaga.

Sa faatalanoaina foi e leoleo, ia le tama matua ma sa ia ta’ua ia le toe fa’afo’I, o le tina o le alii talavou, i Apia, ina ua mae’a ona ta’usalaina o ia i se faamasinoga, ia Setema 11, 2019. Ma na mana’o le tina, e tausi e le tama matua ia lana fanau.

Sa tu’uina atu e le tama matua, i leoleo, ia le tusi mai i le ofisa a le Loia mo tagata lautele, e fa’amautu ai, o ia ua avea ma tausi fanau, i lalo o le tulafono.

E le gata i lea, sa tu’uina atu foi i leoleo, ia pepa fanau a le alii talavou, e le o iai se igoa o se tama. Ma na faamaonia e le tama matua, ia le lafoina mai e lona ‘granddaughter’, i Amerika, ia le silia ma le $500, e fesoasoani i le tausiga o le alii talavou.

Sa fa’aauau le faamatalaga a le tama matua, o le 3 i le aoauli, o le aso na tupu ai le faalavelave, sa maua ai se vala’au a le tama matua mai i lona ‘granddaughter’, e uiga i le sauaina e le na molia, o lona tuagane.

O lea na faatonuina ai le tama matua, ia lona afafine, e alu i Vaitogi, e aumai le alii talavou. Peitai, i le 4 i le afiafi, na o’o atu ai le na molia, i Mapusaga ma toe ave faamalosia ia le tamaititi.

Ae e le’i tu’ua e le na molia, ia le fale o le tama matua, sa ia lapata’ia le tama matua, o le a toe fo’i mai i lea po, ma ia nofo sauniuni le tama matua.

Na iai se molimau, sa iai i le fale o le tama matua, i Mapusaga, i le taimi na o’o atu ai le na molia, sa ia molimauina ma faamaonia ia le faamatalaga a le tama matua.

Sa fa’atalanoaina foi e leoleo, ia se tuaoi na alu e aumai le tamaititi na a’afia, mai i Vaitogi. Ae sa toe alu ‘ese ina ua ia va’aia ia le tago o le na molia, i le aga’ese.

O le po o Oketopa 4, na agai atu ai leoleo, le tama matua ma le alii talavou na a’afia, i le fale i Vaitogi, e aumai ia meatotino a le tamaititi. A’o latou iai i Vaitogi, sa faasino e le tamaititi talavou, i leoleo, ia le aga’ese na fa’aaoga e lona tama e sasa ai o ia.

O moliaga na faia faasaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1 & 2: Fa’ao’olima i lona tulaga muamua (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mamafa, e mafai ona soloatoa ai i le falepuipui, po o le va i le 10 ma le 30 tausaga, po o se sala tupe e le i lalo ifo ma le $150; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Faia o se gaioiga e a’afia ai le saogalemu ma le soifua maloloina o fanau talavou (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tausaga, po o se sala tupe, e o’o atu i le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga e 4: Sauaina o se tamaititi/teineititi (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘O’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe, e o’o atu i le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 5: Sa’eu o le filemu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e o’o atu i le $300; po o faaslaga uma e lua.

Na lokaina ia le na molia, e aunoa ma e tinoitupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai o ia i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.