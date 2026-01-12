Faamavae Togiola mai lona tofiga ta’ita’i i totonu o le SSIC

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ua faamavae aloaia le Afioga i le Senatoa ia Togiola T.A. Tulafono mai lona tofiga o le Taitaifono a le Komiti Faafoe o le Komiti Su’esu’e Filifilia a le Senate (SSIC), i le mae’a ai o se iloiloga a le SSIC i le vaiaso ua mavae, e faatatau i taavale mai Saina lea na taofia e le Ofisa o Tiute.

I le amataga o le iloiloga, na saunoa ai Togiola e tusa ai ma popolega fa’aalia e nisi o le mamalu o le atunu’u, e tusa ai ma lona avea ma Taitaifono o le SSIC faapea ma loia mo pisinisi o lo’o a’afia i lenei mataupu. Ma sa ta’ua e Togiola ia lona tapaina o se finagalo a le Loia Sili, lea na fa’ailoa mai le leai o se a’afiaga o le avea o ia ma ta’ita’ifono a le SSIC faapea ma loia a pisinisi Saina o lo’o a’afia i lenei mataupu.

Ae peitai, sa faamamafa mai e Togiola ia lona tuuto i le fa’atumauina o le fa’amaoni i totonu o le malo ma afai ae iai se faafitauli e tula’i mai, o le a ia tula’i ese mai i iloiloga ae tu’uina atu i le sui taitaifono e fa’aauauina ia iloiloga.

Na toatele molimau sa auai i lea iloiloga, na aofia ai le Loia Sili ia Gwen Tauiliili-Langkilde ma le pule o le ofisa o tiute, ia Iuliano Falaniko.

Sa amataina le iloiloga i le ulua’i mataupu o le aso, mo le fa’aleaogaina o ni “subpoenas’ sa fa’ao’oina atu i le pule o le Ofisa o Tiute ma le Tausitupe a le malo. Ae peitai, na vave ona fa’auilavea le Afioga i le Peresetene o le Senate, le tofa ia Tuaolo Manaia Fruean, ma ia faaleoina ia ni popolega mai i le mamalu lautele, e tusa ai ma le fa’aaogaina faalesolitulafono o ni ripoti a le komiti, i totonu o le galuega fa’aloia a Togiola.

Na tali mai Togiola e faapea, o atugaluga e pei ona fa’atula’i e le Peresetene o le Senate, o se mataupu e tatau ona soalaupuleina e le Komiti. Ma na ia toe faamanatu mai i totino o le Komiti, afai o iai so latou talitonuga, o lo’o iai se faafitauli, o lo’o ia i latou ia le malosiaga faaletulafono, e fa’atula’i ‘ese ai o ia mai i le tofiga ta’itaifono.

Na saunoa foi Togiola i le filifilia o ia i lenei tofiga, ma o lo’o ia taumafai e faatino ona tiute, o se taitai o le SSIC. Ae peitai, sa toe faamamafa mai e Tuaolo ia le taua o tulafono o lo’o lima ta’ita’iina ai ia tofiga faaloia, ma ia u’una’ia ia Togiola, o le faaiuga mo lona tula’i ese mai i le tofiga taitai o le SSIC, e pa’u lava i ona luga.

Sa saunoa Togiola i le lautele o le taula’i o le SSIC i a latou iloiloga, nai lo taavale ia o lo’o suesueina, ae o lo’o aofia ai ia le faatinoga o tiute a le Ofisa o Tiute i tulaga o le puleaina o tuaoi, lafoga faae’e ma isi mataupu taua.

Sa ia ta’ua foi e faapea, o tu’ua’iga o lo’o faasaga i taavale mai Saina, ua na’o sina vaega o le aotelega o iloiloga a le komiti. Ae peitai, sa ia fa’aalia lona atugalu e tusa ai ma popolega fa’aalia, ma i’u ai ina ona fa’amavae mai i lona tofiga o le Taitaifono, ma ia tu’umuli ‘ese atu ai mai i le iloiloga.

Sa toe faamanino e Tuaolo e faapea, o lo’o manino lava le iai o se mafaafitauli i le auai o se tasi i iloiloga a le Senate, ma avea ma loia i mataupu lava ia e tasi.

Na faapea ona talosagaina e le Afioga i le sui Peresetene o le Senate, le susuga ia Magalei Logovii, ia le tu’umuli ese atu o molimau, ma sona faamoemoega o le a toe suia le manatu o Togiola e tusa ai ma lana faaiuga, aua le fa’aauauina o le latou soalaupuleina o lenei mataupu.

Ma na fa’atula’i foi e Magalei se manatu ina ia toe tolopo uma iloiloga a le SSIC, ona o lo’o ua o’o atu nei lenei mataupu i le faamasinoga.