Vaega e 66

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa, i lenei taeao fou. Tatou te tau fai si’i le Viiga ma le Faamanu, i le Silisili Ese, i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i i luma o nu’u, ae le o tua o nu’u, i lenei taeao fou.

E faafeiloa’i atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 66.

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Ua fo’i ia le teine o Selema i le fale o Mikaele ma fai lana mea’ai. A’o nofonofo i luga o le laulau’ai ma ‘ai, sa fa’afuasei ona alu atu le taifau o Popo ma se se’evae a se tamaloa, e u atu i lona gutu.

Na tago atu ia Selema ma u’u mai le se’evae ma fesili atu ia Popo po o fea sa sau ai ma le se’evae.

Ae tamo’e le ta’ifau agai i le potu o lo’o i lalo o le fale.

Ua tu nei i luga ia Selema ma savali lemu atu i le fasitepu e agai i lalo, i le potu. Na iloa atu e Selema ia le matala mai o le faitoto’a o le potu.

“Hello? O iai seisi i totonu o le potu?” o le valaau atu lea a Selema, aga’i i lalo i le potu.

E leai se leo po o se mea na pa’o. Ua ‘a’apa atu nei Selema ma u’u mai se naifi mai luga o le laulau ‘ai, ma savalivali lemu atu agai i lalo o fasitepu.

Ina ua taunu’u Selema i le faitoto’a, sa ia u’una’i lemu le faitoto’a ma toe oso ma na toeititi a pe le fatu o Selema, ina ua ia vaai atu, o ta’atia mai se tamaloa i luga o le fola o le potu. Ua matua’i taliaga tau le tamaloa, ae o lo’o matala ona mata, ae ua pu lona muaulu ma e tasi lona seevae o lo’o mau i lona vae.

Na fiu Selema e taumate lea tagata, ae na te le manatua se tagata faapea.

Ua toe savali atu Selema i luga, i le umukuka ma tapuni le faitoto’a o le potu lea o lo’o iai se tagata maliu. Ma ia valaau loa ia Mikaele.

“O lea e iai se tagata maliu i totonu o le potu i lalo o le fale,” o le tala lea a Selema ina ua tali mai e Mikaele lana telefoni.

Sa leai se tali mai a Mikaele.

“O e lagona mai a’u?” o le toe fesili atu lea a Selema.

“O le a le uiga o lau tala?” o le fesili mai a Mikaele.

“O se tamaloa, pulufana i le muaulu,” o le tali atu a Selema.

“Na e valaau i leoleo?” o le toe fesili mai a Mikaele.

“Leai, na’o oe.” O le tali a Selema.

[E FAIA PEA]