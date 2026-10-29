Vaega e 60

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa, i lenei taeao fou. Tatou te tau fai si’i le Viiga ma le Faamanu, i le Silisili Ese, i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i i luma o nu’u, ae le o tua o nu’u, i lenei taeao fou.

E faafeiloa’i atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 60.

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Ina ua nofo atu i lalo ia Selema, sa fa’ailoa ifo iai e Lula ia le konakarate fou lea ua mae’a ona saini ma le tamaitai pese, o Repeka, e fa’aaoga ai le galuega a Selema ma Lula, e pu’e ai se ata tifaga, o iai ma Repeka.

O lona uiga, o so’o se taimi e o ai Selema ma Lula, e su’e mai tagata ia ua molia i le tulafono, ae ua fiu leoleo e su’e, o le a alu atu ai foi ma Repeka.

E ui ina le fia mana’o ai Selema, ae faigata ua mae’a ona saini a lona pule ia le konakarate e mafai ai ona taumulimuli atu ia Repeka ia la’ua ma Lula, ma le ‘au fai vitio.

“O ai la lea la’a muamua o e su’e?” o le fesili lea a Selema.

“O Malia Tuiese, lea fa’ato’a taunu’u mai lana case. Sa fufusu ma lana uo tama, ma oos i totonu o lana taavale e alu, ae oso lana uo tama, i luga o le taavale. Na le fa’atali ia Malia se’i toe oso i lalo lana uo tama, ae na alu ma ave a’o saofa’i i luga o lana taavale,” o le faamatalaga lea a Lula. “Na taofi e leoleo lana taavale, pe a ma le afa maila mai i le nofoaga na tupu ai le faalavelave.”

“Oka, sa lavea le uo tama?” o le fesili atu lea a Selema.

“Na se’e ese ma luga o le taavale ina ua fa’atu fa’afuase’i e Malia le taavale, ma a’o taumafai le alii e tu i luga, na fa’aoso e Malia ia le taavale, i luga o ona vae.”

“E foliga mai e fai sina malosi o le tamaitai,” o le tala lea a Lula. “Pei uma lava e manaomia ona tatou o ma tatou fana.”

“Leai!” o le fa’atonu mai lea a Selema. “E leai seisi e alu ma se fana. O le mataupu lea, ua na’o se fa’alavelave i le va o tagata o aiga.”

Ona lililu atu lea o Selema ma fesili atu I le failautusi o le latou ofisa, “Na e taumafai e valaau muamua ia Malia?”

“Na ou valaau atu iai, ae fai mai ua galo ia te ia le aso o lona faamasinoga,” o le tali mai lea a le failautusi ma tago tu’u atu se pepa na ia tusia ai le teutusi o le fale o lo’o nofo ai Malia, ia Selema.

“Ia ua la’ia, e faigofie lava. Tatou o!” o le faatonuga lea a Selema ia Lula ma Repeka.

[E FAIA PEA]