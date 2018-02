Mo le Susuga i le Komesina Le’i;

Fa’atulou atu i le paia o si tatou atunu’u ina ne’i sala se gagana, malu ave i fale sou finagalo. Ae ua laga se manatu ona o le lomiga a le nusipepa ia Fepuari 12, 2018 “Court Briefs”.

O nei fa’asalalauga i luga o le televise ma le nusipepa, luga o le televise na e saunoa ai fa’apea ua maua le tagata na tafanaina le ta’avale leoleo o ia lea ua masalomia na faia, ma o le gaoioiga a le palaai/cowardly.

Lau susuga i le Komesina Le’i, fa’amolemole taofiofi lou tali atu i le au tusitala. You can always say no comments, pe afai e te silafiaina o oe o le Komesina, ua ia te oe le tofa mamao, o le ta’ita’i o le vaega fa’amalosi tulafono - Public Safety.

Ua e silafia lelei, e le’i amataina se fa’amasinoga ia outou tuuaina, ma masalosaloga. E le logo malie saunoaga, fa’amatalaga ma tusitusiga o lo’o aumai e le au tusitala, ona o lau susuga i le ali’i Komesina tusa ai ma le fa’atalatalanoa (interview) a lau susuga.

Upu a le atunu’u, tu’utu’u le upega i le loloto. Ia Le’i Sonny Thompson tu’utu’u lau upega i le loloto ma ia e fagota i le tai loloto ae le o le tai papa’u, ma faifai malie le faiva o tamali’i.

O a’u lenei o le tina o Thomas Siaumau, le tagata ua outou tuuaia i le tafanaina o le ta’avale leoleo.

O lo’o to’a pea le tai ia i ma’ua o matua o Thomas Siaumau, o ona aiga, uo ma pa’aga masani a le atali’i. Ia asu mai le lagi so tatou manuia a’o talia le amataina o le fa’amasinoga o Thomas Siaumau.

[Sainia]

Stella Siaumau