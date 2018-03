Dear Editor,

It is said that “an apology cannot undo what has been done, but it can help ease the pain and tension of the aftermath. It gives hope for rebuilding and puts value on the relationship rather than the individual’s pride.”

With that being said, I wish to take this opportunity to offer my most sincerest of apologies to the Speaker of the House, the Honorable Savali Talavou Ale, Vice Speaker, the Honorable Fetu Fetui Jr., who is also the Chairman of the House Rules Committee, my fellow members of the House of Representatives especially my beloved constituents of the Vaifanua District County.

I make reference to an article published and carried by the Samoa Newspaper last week Friday, March 23, 2018 indicating that I have been admonished by leaders of the House chamber for violating a specific House rule.

I seek no self-justification nor make any excuses to defend myself but would humbly admit and apologize for not abiding by our House Rules.

I take full responsibility for my actions and I have resolved to have my phone completely turned off when in session.

E fa’apea se talitonuga ma se lagona, “e le toe mafaia e se fa’atoesega ona toe fo’ia se mea ua mae’a ona fai, ae e mafia ona fesoasoani i le fa’aitiitia o se mafatiaga ma se fa’atu mai se mea ua mae’a ona fa’atinoina. Na te aumaia se fa’amoemoe mo se toe fuataina, ma fa’atauaina mafutaga lelei nai i lo’o ni lagona fa’asausili o le tagata.

O lea ou te fa’atulou atu ai i ou paia, o le a nu’unu’u atu ia, au o paia e mai le vavau, sei’a o’o i le fa’avavau. Ae o le a vili tonu le ifi a Maina.

Atonu o se laolao lelei lenei, a’o se avanoa fo’i ua ou maua e fa’aleo atu ai ma le agaga maualalo i le Afioga i le Fofoga Fetalai o le Maota o Sui, Savali Talavou Ale, le Sui Fofoga Fetalai, Fetu Fetui Jr. o ia fo’i o le Ta’ita’i Komiti o Tulafono o le Maota, ma sui mamalu o le Maota o Sui, ae tainane si o’u itumalo e pele i lo’u loto o le Vaifanua.

Ae o ni tusitusiga i le nusipepa o le Samoa News i le aso Faraile ua tuana’i, Mati 23, 2018 o lo’o fa’asalalauina ai le fautuina o lo’u nei sui e ta’ita’i o le maota ona o le le tausisia o se tasi o tulafono o le Maota.

Ou te le taumafai e su’e so’u alofaga pe tau saili so’u sa’o i lenei mataupu, ae ou te fa’apa’i malu atu i finagalo poia ma ou ta’utino atu i so’u sasi, ma ou te fa’atoese atu I le agaga maualalo ona o se ela fo’i o lenei sui le le mulimulita’ia o tulafono o le Maota.

E le fa’alataina oe i se upu po’o ni faiga, aua o paia o Maota, e sulu i ai se pagota ua ola.

Fa’afetai mo lou agaga malamalama. Fa’amanuia atu le Atua.

I lo’u ava ma le fa’aaloalo tele e tatau ai

Lavea Fatulegae’e Palepoi Mauga

Auauna Itumalo Vaifanua.