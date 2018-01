It was a Christmas Wedding ceremony for Lipena Moeifaga Tuliloa, daughter of MAJ Tuliloa Tuliloa and Fuatai Tuatoo Tuliloa (Faleniu and Alofau) to Benjamin Mark Maybir, son of Andrew Iosefo and Le'atogauga'aletuitoga Mamea (Nu'uuli).

The ceremony and reception at Hale Koa hotel in Hawai’i on Tuesday, December 26, 2017. Pictured with the happy couple are the bride’s Family from Faleniu.