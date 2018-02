A'OA'O FAIA'OGA UMA - AOAOGA A LE "KEEEP"

O se talosaga i alagatupe a le fetarale, le Consolidated Grant - lea e tele tautua eseese a le Ofisa o Aoga (ASDOE) ma polokalama mo faia'oga o lo'o fa'atupe ai - na pasia ai le tupe mo le polokalama e fa'amalosia ai le naunauta'i ma le fiafia o faia'oga e a'oa'o le fanau, e fa'aaogaina ai ni metotia fo'i fa'aleaoaoga. O lea fo'i faiga fou, sa fa'aulu mai e le vasega o faia'oga ina ia faia mo i latou i tausaga ta'itasi. O lea polokalama e taua o le KEEEP - Keep Explemplary Educators Enriched Program.

O le aoga o lenei polokalama ua fefa'asoa'i ai ala e mafai ona a'oa'oina pe fa'aosofia ai lagona e fia a'oa'o atu o le faia'oga i lana vasega, ma iloa lelei ai fo'i e i latou ona fa'afiafia le fanau ina ia maua'a le a'oa'oga o fa'atino.

"O le polokalama lenei, sa fa'atalosaga mai lava e le vasega o faia'oga ma Pulea'oga ina ia fa'aulu i le aiaiga o le Consolidated Grant ina ua toe talosagaina, o lea fo'i a'oa'oga o le a fa'aulu ai ni metotia fou e mafai ona fa'aaoga e le faia'oga sogasoga, e fa'atautaia ai ana a'oa'oga mo lana vasega i taimi uma,” o se tala lea a Talauega Samasoni Asaeli.

O i latou o auai mo lea a'oa'oga fa'apitoa o Pule Aoga, fa'atasi ai ma se faia'oga e to'atasi mai a'oga ta'itasi - aoga tulaga muamua, a'oga maualuluga, e o'o lava i le SPEd ma ECE.

O le fa'atasiga i le taeao ananafi, na fa'ailoa ai le agaga fiafia o le fa’atonusili o aoga, Dr. Ruth Matagi-Tofiga i le amatalia o lenei polokalama fou, sa fa'atalosaga e le vasega o faia'oga ma pule a'oga, ina ia avea ma se fa'amalosi, o se fa'anaunauta'iga a'o se fa'amati'e fiafia e a'oa'o le fanau i ni metotia fou, ia talafeagai ai a'oa'oga ma lenei vaitau ua soifua ai fanau o lo'o a'oa'oina.

"E moni lelei outou, ina ua outou talosagaina lenei fesoasoani, aua o le mea o tatou o i ai, afai e tofia loa oe e avea ma pule a'oga, po'o le a lava se iloa o ia te oe, o le iloa lava lena o le a avea ma ala e te fa'atautaia ai ou tiute o le a e alofaiva i ai, ae leai se isi mea e toe fagaina ai oe, ia laugatasia le faiga o le faiva tau Pule A'oga. Lea ua tatou aga atu e fausia se alafua e agava'a ai so'o se faia'oga ina ia patino tiute ma faiva, atoa ai ma ala e fa'atautaia ai, ia manuia lo outou alofaiva e utuvai i lenei vaiaso atoa,” o se tasi lea o saunoaga a Matagi-Tofiga.

"O le tou vaiaso atoa lenei, ia matua sasa'a le fafao ma ia o'a o outou ala. O le vaega fo'i o lo'o patino mo tatou faia'goa fa'apitoa ua tatou talimalo ai, fa'afetai mo le la'ua sao, ina ia maua'a nisi metotia fou tatou te fa'aauala ai a'oa'oga mo tatou fanau o lenei vaitau,” o se isi lea ana tima'iga.

"O le 'auga atoa o lenei fa'amoemoe, ia mafai ona tatou fa'aosofia le naunau i le fanau a'oga, e tausailia le atamai se'ia o'o ina ausia e i latou aoaoga maualuluga ma umia fa'ailoga e maua ai e i latou galuega e fiafia e galulue ai. O le tatou sao lena mo le tatou atunu'u atoa!"

Sa ia fa'afetaia fo'i e Guidance & Counseling a le ASDOE, ma ia fa'ailoa mai ai, "O le tatou vaega lenei, ua toe taumafai atu lava i le vasega o le fanau ua sasi ona o soligatulafono, ua tauau ina le maua ai le avanoa mo a'oa'oga maualuluga. Fa'afetai mo la outou galuega tima'i, ua silia ma le 90% o i latou ua toe ofi nei i totonu o a'oga, ma fa'aiu lelei a latou a'oa'oga e tusa ma fa'amaumauga ua mae'a fa'ao'o mai mo le silafia a le matou vaega a le tatou matagaluega."

E to'alua sui na masi'i mai iunivesite i Amerika mo lenei fa’amoemoe. O Dr. Marilyn K. Simon, mai le Walden University, President & Co-Founder of Best Prep, Inc. ae o se tusitala fo'i mo le tele o tusi i le Mathematics & Education, o se tasi fo'i o sui e fa'atautaia le tele o suesuega fa'asikola, e na te tapenaina fo'i su'ega ma le tele o polokalama tau a'oa'oga i laina feso'ota'i a le Inteneti.

E to'atele fo'i nisi o le fanau a'oga sa ia fautuaina ma a'oa'o lelei ina ia vave maua o latou fa'ailoga o lo'o sailia i a'oa'oga maualuluga, peita'i, o lona sao e sili ona fiafia i ai i tulaga tau a'oa'oga, o le avea lea o ia ma Polofesa e a'oa'oina le Numera i totonu o le Iunivesite.

O ia lenei sa mua'i avea fo'i ma faia'oga i le Malo o Tonga, ma e fiafia tele o ia ina ua ia mauaina le avanoa e toe o'o mai ai i se tasi o atumotu o le Pasefika, o Amerika Samoa e pei ona vala'auina ai nei.

O le isi faia’oga, o Dr Tom Granoff, o ia o se Dissertation Statistician / Methodologist/ Adjunct Preofessor of Organizational Leadership i Pepperdine University/ President & Founder of Granoff Corporation/ Professional Certified Coach ma e to'atele fo'i fanau talavou ua faufautua e lenei ali'i i le latou taumafaiga e tausailia tusi pasi maualuluga o le PhD.

SAUNI TOE ASIA FALE MA MAOTA AFAINA I LE ‘AFA O GITA

I le fonotaga na valaau e le Failautusi o le Ofisa o Mataupu Tau Samoa, ia Mauga T. Asuega, mo pulenu’u ma ali’imautofi i le aso Gafua, sa fa’ailoa ai le toe fa'asavalia o nu’u ma afioaga e tagai i fale o i latou na fa’aleagaina e le ‘afa o Gita.

"Ona o le tele o fa'asea lea ia fa'atutu mai i le tatou vasega o Pulenu'u e aiga ua le maua fa'amaumauga o latou meatotino ua fa'aleagaina, o lea ua tatau ai ona toe tima'ia outou, e toe fa'asavali ni a outou asiasiga i aiga uma lava i o outou afio'aga. Ia e o'o i mauga ma so'o se vaipanoa o lou afio'aga ma tusia suafa o aiga o lo'o i o latou pepa fa'amaumau po'o ID po'o Tusi Folau,” o se tima'i lea a le afioga le Ma'oputasi.

"O fa'amaumauga nei ua maua i le taimi nei, ua fa'aaogaina nei e le Koluse Mumu, peita'i ua tu'ua'ia mai ai i tatou, ona e le o maua uma aiga ua fa'aleagaina a latou meatotino ia Gita, a'o i tatou e masani lelei i o tatou afioaga, nofoaga o i ai, ma le aofai o tagata i aiga ta'itasi, e ao ina fa'amau mai e i tatou i le taimi lenei, a'o le'i toe o'o atu asiasiga o loma mai a le FEMA i o tatou afio'aga ta'itasi,” o se tima'i lea a Mauga i pulenu’u.

O nisi o mea ua fa'ailoa mai i tala tusia ona o le vevesi e tutupu i nofoaga o lo'o tufatufa atu ai meaalofa a le Koluse Mumu, e moni lelei lava, aua o nisi tagata ua o atu, ae le'o i ai o latou suafa i le lisi ma ua le lisia fo'i a latou mea o fa'aleagaina e aofia ai latou fale nofo.

O nisi ua le taua'aoina tusi folau po'o ID e fa'ailoa ai lona tagata patino, ua le maua ai se fesoasoani. O nisi e ese le igoa o tusia i le lisi, ae e ese le igoa i le ID.