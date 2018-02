TOE SA'AFIAFIGA MO - DR MATAGIESE HILTON MUSAU TUNOA

O le aso Tofi ua te’a, Fepuari 8, sa faia ai toe sauniga mo Dr Matagiese [Matt] Hilton Muasau Tunoa Jr i le malumalu o le Ekalesia a Iesu o le Au Pa'ia o Aso e Gata Ai i Ottoville.

O ona matua o Rev Elder Matagiese Tunoa a Tagiilima Muasau Tunoa. Na fa'aipoipo ia Valentina Niniva Ilo Pola Tunoa ma e to'atasi lo la'ua alo tama'ita'i o Ta'ee'esemailevaioTuimanu'a Zayda-Qiannah.

Na fa’au’u Matagiese i le Marist High School i Malaeloa i le 1987; maua lona fa'ailoga Associates of Arts mai le ASCC i le 1989; tusi pasi Health Assistant Certificate i le 1993, mai le John A Burns School of Medicine a le UH Pohnpei, Federated State of Micronesia; ma le ssistant Medical Officer Certificate i le 1994 a le UH Pohnpei.

Ua le gata i lea, sa maua lona fa’ailoga Diploma Community Health, Medicine & Surgery i le 1996. Sa maua fo’i foi lona fa’ailoga MBBS i le 2001 ma ile Fiji School of Medicine.

I lona soifua galue i le atunu'u, sa avea ma Foma'i mo le Fanauiti i le LBJ. E iloga fo'i lona tula'i mai o se totino o le Asosi a Foma'i Nifo ma Foma'i mo Gasegase eseese a le tatou malo talu mai le tausaga e 1997. O ia o se totino o Foma'i Pasi mo le togaifitia o gasegase tau le fatu, ma ua avea ma totino o le American Hearts Association.

I molimau mai aiga ma uo a Matagiese Tunoa, sa latou fa'ailoa ai, "O lenei lava se tagata le tautala ma le loto maulalo, e le gaoia ae iloga ana mea e fa'atino ai lona tagata malosi lona iloa ma lona sogasoga i mea e fai, po'o ni tiute fo'i ua tu'u atu ia te ia.”

O nisi molimau sa latou fa'ailoa ai le auau o Matua o Matagiese i le la'ua alo, "E to'atasi lava Mat i lona aiga, aua e na'o ia ma ona tuafafine, e auau mea uma ia te ia, ae le avea lea ma mea e le ola sogasoga ai lona olaga talavou. E fai lana lafu pua'a e faia ai fa'alavelave ma avea ma ana alatupe e faatau atu i ituaiga e taulia tele i pati. E agaga i le latou togafa'i ma e faigaluega o le taule'ale'a e mautu lelei mea e tua i ai lana tautua suavai i nai ona aiga ma ona matua fo'i. Ua ia iloa lelei lona tofi ma le tu e tu ai i taimi uma o fa'alavelave o aiga. E lelei tele lona a'ao i le Kuka manogi i so'o se taimi o fa'atasiga a lona aiga, po'o ia fo'i ma ana uo, ma ua atili ai ona ua faia lona lava aiga."

"O se tagata e le tautala so'o, ae a tautala e malosi lana fa'atonu, ma ua iloga fo'i, e mafaia e ia ona fa'atino mea ua tautala i ai. Ua motusia nei le aumaga ma se tasi sa iloga fo'i lona tula'i mai i le tauleleia ai o Vaitogi i ana galuega ma lona soifua saili malo i tulaga o a'oa'oga ma galuega sa tula'i mai ai."

"O LA'U TOE SA'AFI MO LE TINA PELEINA" - LUCILLA MULITAUAOPELE CHEN:

Na poto lona aiga, ae maise o lana ekalesia ma le lasilasi o ana uo ina ia molimauina toe taimi o le tina peleina, Lucilla Mulitauaopele Chen i lona toe sauniga sa faia lea i le Malumalu Katoliko i Lauli'i, o lana Ekalesia sa soifua mai ai ma tautua ai i lona soifuaga atoa.

Na taita'ia le sauniga e Rev. Father Eneliko Auva'a ae lagolagosua i ai le vaega o Ositaulaga a le Pule'aga Samoa Pago Pago. Ma sa molimauina ai le agaga alofa o lenei tina i lona aiga, o lana Ekalesia ma i latou le aufaigaluega ae maise fo'i o lona nu'u o Lauli'i.

"O le tina lenei, e sau faufautua mai ia i matou le aufaigaluega, pe afai e va'aia se mea e manaia i o matou foliga ma mea uma i le galuega, e fautua lava ma toe fa'atino mai e ia le fa'aleleia o na mea. O se tina e alofa e le mafai ona tu'ua se mea e masepu i sauniga ma mea e fai a le Ekalesia. E gaoioi ma auai i tonu uma e fa'atino ai le tautua i le Atua. O le a misia lenei tina i taimi uma."

Na pese leotele se tasi o Patele sa soifua a'e ma amata lona soifua auauna i le Atua mai le Matagaluega a Lauli'i. Sa ia fa'ailoa mai, "E le mafai ona ou le pese ma ou molimau, aua o se tina ua aoga lenei tina ia i matou na tau afuafua atu i Lauli'i le auaunaga i le Atua. E na te fa'amanatu mai lava lo matou vala'auina i taimi uma e fetaui ai, ma fa'asoa mai fo'i le alofa fa'atina. Amuia i matou sa matou maua le mafutaga ma Lucilla, sa matou talia fo'i lana fautua ma lana tausiga, o manuia lava ia o le Atua ua saunia mai e ia."

I le molimau a le fanau, sa tula'i le ulumatua, Whitey Chen ma ia fa'ailoa le agaga o lona tina. "E fa'atonu pea a'u e lo'u tina, aua ne'i e faia se mea e ta'uvalea ai le aiga ma le nu'u, e te iloa o lou aiga ma lou nu'u e iloa ai oe e tagata. Fa'aea lou nu'u ma lou aiga i se mea sili e te mafaia."

"O lenei tina e te le mailoa se taimi e le ote ai. O lana fa'atonu o le ote, e fai fo'i le ote ae mana'o loa e fa'atino le mea o manatu ai. E leai se mea e fai e tuai, pe fa'aletonu, ia sa'o ma lelei mea uma."

Ina ua ia faia se solitulafono matuia, sa matua matamuli lona tina ma tapena le ifoga, na o lava na'o i la'ua i Aoa mo lea ifoga.

"Afai e faia se 'au ta'alo a Lauli'i, e le mafai ona misi ai ai Lucilla e tapua'i ma e faia fo'i lona sao i le fa'atonutonuga o talavou uma i le 'au ta'a'alo. Sa faia le Au Lakapi e lalamua ai fo'i i lena taumafaiga. O le a'u Volley Ball, e auai ai fo'i i le fa'amalosi atu i le 'au ta'a'alo i taimi o ta'aloga."

"O iina na fa'ailoa mai ai e lo'u tina o lo'u fia malosi sa fa'ailoa ma le manatu e fa'amaualugaina ai lo matou nu'u o Lauli'i, ua avea ma se mataga silisili ese ua ta'uvalea ai le aiga ma le afio'aga. Ou te fa'afetai i se tina e tautala ma a'oa'i pea a'u i taimi uma, lea ua sola, o le a leai se isi e toe fa'aleleia so'u sese i so'o se tasi, alofa mai le Atua ta'ita'i i matou i lona agalelei ma lona alofa."

O se molimau a lona alo tama'ita'i Blue Ulua'itupu Chen-Fruean na ia fa'ailoa ai, "E tetele na'ua se'evae sa se'e e Lucilla, lo ma'ua tina, e mafaia e i ma'ua ona se'eina na se'evae. O ia o se tina osi aiga tele. E talatala aiga fo'i i so'o se tasi, ma iloa ane se pito maea lava e feso'ota'i ai ma lena tagata i lona gafa. Fa'afetai mo ia, aua ana leai o ia, se manu matou te le iloa lava sina fasi iota o le olaga fa'asamoa o le alofa tula'i, alofa foai, ma le alofa fa'asamoa tausi ma osi aiga."

"O lo'u tina e matua fa'afeagai o ma'ua uiga, e fiafia o ia e fa'amasani i so'o se tagata, o a'u e le fiafia i le to'atele o ni tagata. E alofa atu o ia i so'o se tasi ma foa'i atu ana meaalofa e ala i tupe po'o toga, a'o a'u ou te le fia faia lena mea. E saili e ia po'o a ni fa'alavelave o tutupu i lona aiga ma ana uo, a'o a'u ou te le fia fai fa'alavelave se'i vagana lava mea ua ou iloa e tatau ona ou faia. E toetoe a leai se fa'alavelave e le alu ai lo'u tina e foa'i ai sana teutusi o i ai se tupe ma se pale, a'o a'u ou te aloaloese i mea fa'apena i taimi uma."

"O le tupuaga o lo ma'ua tina, e lua seti o ona matua. O i la'ua na fanaua mai o ia, Maosi Afa Tuitele ma Elisapeta Mulitauaopele, peitai ina ua maliu lona tina i lona fanau maia o Lucilla, ona tausia loa lea o ia e ona matua sa mafuta i ai o ia i lona soifuaga atoa o Sagato WooChing ma Fenunuivao Imeleta Mulitauaopele WooChing, o se uso matua o lona tina ma lona to'alua i Lauli'i."

"O lona nafa na soifua a'e ai, e tofe ona itu, ma o le ala fo'i lea o le mitamita o Lucilla i lona lava tagata ma ona tupuaga. O lona tina moni na soifua a'e ai, o le tuafifine matua o Tuimanu'a Elisara o le Manu'atele, ae o lona tama na soifua a'e, o le sulimoni o le Tuitele mai le afio'aga o Leone. E alagatatau ia te ia ona talatala lona tala'aga, o lana lea aia tatau."

"Peita'i, o ia o se tasi e matua soifua mata'u i lona Atua ma fa'asili ia te ia lana tautua i lona Atua e ala i lana Ekalesia ma lona tausi Ositaulaga. E le mama ia te ia lana taulaga ma lona aiga ia lalamua i mea e lelei ai le Ekalesia ma le afio'aga."

"E le faigofie lava lana pitola'au tau'ave, lea ua alu, ae tu'ua, ou te taumafai i ai, ae ou te mautinoa, e le atoa ia te a'u lana sa fa'atino a'o soifua. Ou te fa'afetai i le Atua ona o lo'u tina, ua iloa ai e lo'u tagata, le agaga moni ma le uiga o le ALOFA."

O galuega sa galue ai Lucilla e tasi lava, lea sa galue ai i le matagaluega o galuega lautele a le Malo ma e 43 tausaga o lana tautua lea ma litaea mai ai.

E to'alua lava nai ona alo: Whitey Chen ma Blue Uluaitupu Blue. E maliu o ia, ae ua to'aiva le fanau a lana fanau.