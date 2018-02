TO’ATELE TAGATA MANOMIA FESOASOANI A LE KOLUSE MUMU

I le fa’agasologa o tautua a le Koluse Mumu i Amerika Samoa, e silia i le 400 i latou na tautuaina e le Koluse Mumu e o’o mai i le aso Gafua nei. O i latou na sa asia le Ofisa autu i Tafuna ona o le fia maua o se fesoasoani.

I se talanoaga ma Val Tuilefano, sui o le Koluse Mumu i inei, sa ia fa'ailoa ai, "Ua le mafai ona te'ena tagata ua o mai i Pasi ma ta'avale laiti le to'atele ma ua fa'agasolo lava i laina. O le to'atele lava o latou mana'omia ni tapoleni mo le toe fa'amaluina o latou fale ma mea totino ia taofiofia ai le fa'aleagaina uma i timuga."

"O nai tagata na mua'i maua na mea, ua o ese atu ae lolofi mai le to'atele e mana'omia lava tapoleni. Peita'i, i le taimi nei, o lo'o fa'atulagaina se foa'i fa'apea e ao ina faia mo le mamalu lautele. Ia o le faigata e fa'amaumau uma pea ma fa'asolo atu po'o a lava mea o maua i le matou sapalai i le taimi nei, ae o le toe tagata na tu'ua le matou Ofisa e tusa o le itula e 8:00 i le afiafi, ua na'o se moliuila ua tu'uina i ai, aua ua uma lelei tapoleni,” o se tala lea a Tuilefano.

“I le taimi nei e le mafai ona taua'aoina ni fesoasoani, e tatau lava ona o atu i tua sui o le Koluse Mumu e asiasi patino i fale ma mea o fa'aleagaina, fa'amaumau mai ai ma faia se fesoasoani. O i latou fo'i e taua'aoina i ai nei fesoasoani a le Koluse Mumu e fa'amauina lona ID mo fa'amaumauga, toe fa'amauina fo'i le aofai o tagata o le a fa'aaogaina nei fale'ie.”

O nisi na o ane ae le avea i ai se fale'ie nei, ua malilie i le fa'amatalaga ina ia fa'autagia, aua ua malamalama nei e ao ina alu atu le asiasiga a le Koluse Mumu i o latou fale, ona fa'ato'a maua ai lea o le fesoasoani ae ua mae'a va'ai patino i latou i mea ua fa'aleagaina.

I le taimi nei e i ai se sui e to'atasi mai Honolulu ua to'ai i fanua ma le to'atolu mai le Ofisa Autu i San Diego ina ia fesoasoani atili i fa'amaumauga, asiasiga ma le fa'ai'uga e faia mo aiga pagatia ta'itasi ua talosaga ina se fesoasoani.

CEO FOU KOLUSE MUMU SAN DIEGO/IMPERIAL COUNTIES-AM.SAMOA

O le masina o Novema i le tausaga ua te’a na tofia ai le susuga ia Sean Mahoney mai San Diego, e avea ma ta’ita’i, po’o le CEO, o le lala o le Kolume Mumu mo San Diego/Imperial Counties lea e aofia ai ma Amerika Samoa ma isi teritori o Amerika i le Pasefika. O le masina o Tesema ua te’a sa aloaia ai lea tofiga.

A'o le'i avea o ia ma CEO, sa mua'i avea o ia ma Pule Sili o le "zero8hundred" o se tasi o Fa'alapotopotoga na fa'atuina i le 2015 e fesoasoani malosi i ali'i fitafita o vaega au ina ia mafai ona toe taliu i le malu o latou aiga ma le saogalemu, pe a mae'a a latou tautua i le vaega au.

E 27 tausaga o lana tautua o se Kapeteni i le US Coast Guard ma tele taimi na tiute ai i Cape Cod, Mass.; Astoria, Oregon; San Diego ma Houston.

E mae'a ai nei lana tautua i le US Coast Guard ua avea o ia o le Commanding Officer mo le Air Station i Houston, lea latou te va'ava'aia ma fesoasoani i le puipuigamalu a le Coast Guard i le 40 setete i le itu i le Vasa Atalani atoa.

"O le Koluse Mumu o se Fa'alapotopotoga e lalamua lana tautua e sapaia tagata i taimi fita o le olaga, taimi ia ua lutia ai i faigata fa'anatura po'o mea e tutupu ma fa'aosofia i faiga fa'aterarisi,” o se tala lea a Mahoney.

"Ua ou fiafia tele e avea a'u o se ta'ita'i ma galulue fa'atasi ai ma i latou uma o e ofoina mai le latou tautua fa'apea fo'i se aufaigaluega tofia galulue malosi ma le maumaua'i i galuega fa'aola ma lavea'i ai tagata e to'atele."

Mahoney na fa'au'u mai le a'oga a le US Coast Guard i le tausaga 1987 lea sa ia mua'i maua ai lona fa'ailoga o le Bachelor of Science. O ia o le Ta'ita'ifono o le San Diego Chamber of Commerce's Defense, Taitaifono o le Veterans & Military Affairs Committee, ma o le Sui Totino o le San Diego Military Advisory Council. O i la'ua ma lona to'alua o Christine e to'alua o la'ua alo tama'ita'i ua matutua fo'i.

AFATIA TONGA IA ‘GITA’, AGA’I ATU I FITI

I lipoti fa’asalalau mai Tonga, o lo’o taua ai, le mata'utia o le ‘afa o Gita, ua leai ma se malae va'alele o toe tatalaina, ua tapunia uma femalaga'iga.

"O le suavai mama, nofoaga e nonofo ai le to'atele ma mea'ai o lo ua matua sili ona mana'omia e tagata o le malo o Tonga i le taimi nei,” o lipoti ia mai Tonga.

O le tele o fa'alapotopotoga i totonu o le atunu'u fa'apea ma malo i fafo ua latou galulue fa'atasi ina ia fa'atino se galuega alofa mo le lautele o tagatanu'u o Tonga, ae ua faia fo'i vaega e tatau ona fa'atino a le National Emmergency Management Office [NEMO] a le Malo o Tonga, ina ia toe fa'aleleia vave le tele o mea ua fa'aleagaina i totonu o le atunu'u talu ai le asiosio o Gita.

O se tala mai le sui o le Koluse Mumu i Tonga ua fa'ailoa mai ai, "E matua ogaoga le a'afia o meatoto ma fa'ato'aga, ae maise o falenofo ma le talafatai o le atunu'u, ua matua tele se galuega e toe taumafai ai ona fa'aleleia mea uma i Tonga talu ai le sofa'i mai a Gita."

"E i ai tagata na lavevea e afua mai i le afa o Gita, peita'i e le'i mafai ona fa'aalia patino atu le aotelega se'ia mae'a o'o mai uma lipoti fa'amaumau a sui o loo aga'i atu i le motu o 'Eua. E to'atasi le tama matua, 72 tausaga ua maliu ae le'i o'o i le falema'i tele i Tongatapu, ona ua oso le fatu i le malosi o Gita,” o se lipoti lea a le tama'ita'i fa'asalalau o Sia Adams.

E na'o le tasi le po na fasia ai e Gita le atumotu o Tonga, ae ua matua iloga fo'i lona saua.

O le Koluse Mumu fo'i o lo ua latou tula'i ma tali atu ia Tonga i lona mafatia o i ai, ma ua latou fa'avasegaina fo'i nofoaga fa'apitoa e tausia fa'atasi ai tagata uma ua a'afia o latou lotoifale i le afa o Gita i lea malo. O le aofai o i latou ua mafai ona fa'anofoia nei nofoaga i le taimi nei ua o'o i le 3,000 tagata.

Mai 'Eua ua fa'ailoa mai ai e sui o le faigamalo a Tonga o lo'o malaga asiasi i ai mo fa'amaumauga, "E toetoe a leai se fa'ato'aga o totoe i le motu o 'Eua, ma ua iloga ona fa'aleagaina uma fa'ato'aga i lenei motu e Gita."

“O fale uma fo'i na'o nai fale fou o totoe, o lo'o tutula'i pea ae o le tele o fale aiga ua tuai ua le toe i ai nei. Ua to'atele na'ua aiga ua fa'aleagaina o latou fatuaiga tausi,” o se lipoti lea mai le ali'i faipule o Eua.”