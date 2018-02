TUFATUFA TUSI PASI A'AU - FANAU E I AI MANA'OGA TUMAU

O le vasega o fanau e le atoatoa le tino ma le mafaufau e aoaoina ai le a'au na fa'atautaia lea e le tama'ita'i polofesa i lea matata Patti Green mai Honolulu ma tamaita'i o Sandy Scanlan, Stella Lam Yuen ma le ali’i o Zero Iaulualo.

O i latou nei, ua fai i latou ma to'omaga o le a'oa'oina ole a'au i le to'atele o fanau a le atunu'u e leiloa a'au, peita'i mo le vasega lava o tamaiti e i ai mana'oga fa'apitoa, ua matua una'ia nei a latou a'oa'oga e Green. O latou a'oga e faia i aso Tofi ta'iasi i le aoauli ma sa fesoasoani mai i ai le ali'i faipisinisi ia Tom Drabble ma le Sadies by The Sea Hotel, i le fa'aaogaina e i latou o le vai ta'ele e a'oa'oina ai le fanau lea, fa'atasi ai fo'i ma vasega a'au a le fanauiti e amata mai i le ta'i 8 masina le matutua e fa'asolo atu i le 5 tausaga.

I le fanau fa'apitoa lava ua atoa le masina talu ona amata a'oa'o latou a'au na faia fo'i latou tu'uga a'au i le aso To'ona'i o le vaiaso na te'a, ma sa maua o latou tusi pasi e fa'ailoa ai le latou taumafaiga, ae maise ua mataituina ai le latou taimi na a'au ai.

"O lenei taumafaiga ua aoga tele aua o lea fo'i e loma le Special Olympics a le lalolagi atoa mo nei fanau e tauaofia lea i Dubai, Alapi ma o se mea mamao o le a aga'i atu i ai lenei tauaofiaga o ta'aloga a le fanau o i ai mana'oga tumau, ae afai ae fa'aopoopo i ai me a'au, oka o se isi lea avanoa e fa'ateleina ai pine auro mo Amerika Samoa,” se tala ata lea a Green.

E eseese ituaiga a'au sa faia mo tamaiti laiti fa'apea fo'i le vasega o fanau fa'apitoa. O tu'uga fo'i a le fanau e i ai mana'oga tumau i le tino ma le mafaufau, e ese lona fa'atautaiga ae ua iloga mai, e matua lelei lava o le taimi a i latou e to'afa ua mae'a taua'aoina latou tusi pasi o le a'au.

Pe afai o le a mae'a le a'oa'oga i le aso i le vaita'ele o le Sadies by the Sea, o le a si'itia loa a'oga a'au nei i le Pala Lagoon Swimming Pool i le Paka Liona i le vaiaso o lumana'i. I vaiaso ta'itasi e tusa ma le to'a 10 o fanau fa'apitoa e aoaoina ai.

E ese mai lea, ae ua fa'ailoa mai e Green le isi fanau e to'a fa sa latou o atu i le vasa e fa'aaogaina ai Kayak na foa'i fua e Drabble, ma latou la'ua maia i luga lapisi mai le alititai o le tatou gataifale.

FANAU AOGA FA'AMAONIA ULUFALE I AOGA FA'AMILIERI

E to’a 14 fanau aoga mai Amerika Samoa ua fa’amonia mai e le sui o Amerika Samoa i le Konekeresi, Aumua Amata, ua agava’a ma filifilia e ulufale i aoga fa'amiliteri a le Iunaite Setete.

O le filifiliga o fanau e fua fa'atatau i togi i le aoga, tala tusia ma talosaga na fa'aulu mo iloiloga ae maise tusi fa'amaonia na taua'aoina ta'ita'i o latou ekalesia ma nisi o sui mamalu o le atunu'u latou te silafia lelei i latou nei na talosaga.

E ese mai nei tusi na fa'ao'o ia Aumua, ua talosaga fo'i i latou i nei a'oga fa'apitoa mo vaega eseese o le militeri ina ia fa'amauina so latou avanoa e ulufale ai ma a'oa'oina fa'apitoa.

E tusa ai ma se fa'amalosi'au mai ia Aumua Amata mo fanau ua filifilia, "O le tou taumafaiga ua a'e malo nei, o se tasi lea o fa'ailo o la outou taumafaiga i a'oa'oga, mataituina o tou agava'a ae maise o le aotelega o tou galuega ua mae'a ona faia ma ua fa'amaumauina e iloga ai o outou sui agava'a. O le isi fo'i mea e iloga ai lo outou galulue malosi ina ia fesoasoani ma si'itia o outou aiga, ae maise outou matua, o lo'o taumafai atili mo so outou lumana'i manuia."

O i latou ua filifilia, e pei ona fa’alauiloa e Aumua:

• Hollister, Monique T - South Pacific Academy e mafai ona talosaga i le US Military Academy e mafai foi ona talosaga i le US Naval Academy ma le US Air Force Academy.

• Hunkin, Majesty M - Fagaitua High ua mafai ona talosaga e ulufale i le US Military Academy, ulufale i le US Naval Academy ma le US Air Force Academy.

• Jennings, Rita S - Fagaitua High, e mafai ona ulufale i le US Naval Academy ma le US Air Force Academy.

• Lui, Pita V - South Pacific Academy ua mafai ona talosaga i le US Merchant Marine Acadey.

Maiava, Chrystolitetheresa S - Manumalo Baptist Academy ua mafai ona talosaga i le US Air Force Academy.

• Misitana, Miriama M - Samoa High ua mafai ona talosaga i le US Military Acaemy, US Naval Academy ma le US Air Force Academy.

• Oh, Ji Hyun - South Pacific Academy ua mafai ona talosaga i le US Military Acaemy, US Naval Academy ma le US Air Force Academy.

• Satele, Kilisi P - Fagaitua High ua mafai ona talosaga i le US MIlitary Academy ma le US Naval Academy.

• Semeatu, Nicole L - Tafuna High, ua mafai ona talosaga i le US Military Academy ma le US Air Force Academy.

• Tafaovale, Deuteron T - Fagaitua High ua mafai ona talosaga i le US Military Academy, US Naval Academy, US Air Force Academy ma le US Mechant Marines Academy.

• Tuatoo, Selaina J - Fagaitua High ua mafai nei ona talosaga i le US MilitaryAcademy, US Naval Academy.

• Tulifua, Mutuatai K - Mount Vernon High, ua mafai ona talosaga i le US Air Force Academy.

• Wang, James G - Pacific Horizons ua mafai ona talosaga i le US Military Academy, US Naval Academy ma le US Air Force Academy.

• Wisneske, Michelle A - South Pacific Academy ua mafai nei ona talosaga i le US Military Academy, US Naval Academy ma le US Air Force Academy.

O i latou e fia ulufale i le US Coast Guard Academy e le tau sailia se fa'amaoniga mai a le tatou Sui Faipule i le Konekeresi ae talosaga sa'o lava le avanoa e te ulufale ai i lea a'oga.

Ua fa'afetaia e Aumua le galulue punoua'i o faia'oga ma pulega a'oga maualuluga uma i le atunu'u, ona o le maumaua'i e a'oa'o le fanau ina ia ausia togi maualuluga e gafatia ai ona pasia mo talosaga i nei a'oga a le vaega au.

FA'ATALANOA AVANOA ULUFALE I LE US COAST GUARD

O sui e to'alua mai Ofisa o le US Coast Guard i Hawaii na o'o mai e toe fa'atalatalanoa ni avanoa mo nisi o alo o Amerika Samoa e fia ulufale i le US Coast Guard ua toe taliu ma le fiafia, ua mae'a fo'i ona latou va'aia le siliga ma le 50 o fanau e ao ina latou su'ea le suega a le ASVAB ma taumafai ai e ulufale i le Coast Guard.

O le ulua'i tausaga lenei ua taumafai ai le Coast Guard e fa'afaigaluega nisi o alo o le atunu'u, peita'i sa i ai lava lea vaega a le Malo Tele ae le'i matele mai a latou sailiga o tagata faigaluega i le teritori.

O se isi tala fiafia, o lo'o i ai fo'i tama fanau a le atunu'u o lo'o tautua ai, ae sa ulufale atu i totonu mai isi setete o Amerika, o le to'atele lava e ulufale mai i totonu mai Hawaii ma Kalefonia. Ona o lea e sailia e i latou le 5,000 tagata fou e fa'afaigaluega, o lea na aisasi mai ai i le atunuu.

O le sui na malaga mai, MST1 Derek Franklin, sa fa'atalatalanoa fanau ituaiga tomai e mafai ona mo'omia i galuega a le Coast Guard, o maka e ausia i le suega ASVAB, ma le vaega o Amerika e aga'i i ai mo koleniga fa'apitoa, ma a'oa'oga fa'apitoa mo lau galuega o le a e filifili e fa'atino i le Coast Guard.

"O le lelei o lenei ituaiga o galuega, e le o taumafai e avea oe ma fitafita o se taua, ae o le a kolenia oe e puipui fa'aletulafono o tatou gataifale ma luga o uafu i so'o se ituaiga va'a e folau ai pasese po'o va'a fagota ma faifaiva po'o le la'u oloa ma suau'u. O nei ituaiga o tomai e tulata fo'i i le vasega o leoleo fa'amalosi tulafono a le feterale." O se fa'amatalaga lea a le ali'i o Boher, se tasi o ali'i o tautua i le Ofisa o le Cost Guard i le teritori.

Fa'ailoa e Franklin, "O le tele o taimi, o tina lava una'ia latou fanau i mea e lelei ai lo latou lumana'i! O tina Samoa fo'i, latou te iloa lelei e tatau ona manuia lumana'i o latou fanau ma latou aiga."