Ua tu'ua le galuega e lana susuga le Faife'au Taitai Toeaina o le Ekalesia Fa'apotopotoga a le Atua i Amerika Samoa, Rev. Elder Siaosi Mageo.

O ia fo'i lea na ia tau'ave le tofiga "General Superintendent Samoan World Fellowship” a le Assembly of God (AOG) ma na tu'ua e ia le malo i le aso Faraile Tesema 28, 2017.

E to'atele i latou e fia fa'alogologo tele i lauga a Rev Elder Mageo i lana polokalama sa fa'asalalauina i alaleo o le WVUV lea sa fa'aigoaina, "Taimi o le Fa'aolataga." E oo fo'i i lenei tusitala, e matua matagofie le fa'alogologo i tala tu'usa'o e fa'amatala ai fa'aletonu o lo'o ia va'aia, ua tauau ina avea ma mea moni i manatu o tagata, "ona ua pa'u a'i le aufailotu."

E talafeagai ia te ia ona saunoa fa'apea, aua o ia fo'i o le failotu, ae o lo'o momoli mai ai i ona manatu fa'aalia, se lapata'iga aoga tele mo le Talalelei, "Ia sa'o ona avatu i tagata, ia savavali tonu ai fo'i avefe'au o le Talalelei, aua e le mafai ona valivalia se tala fa'aletonu ae avea ai ma Talalelei."

O isi ia ana motuga'afa e taua i le tusitala, "Aua e tele taimi e feoi ai tagata ona o le talalelei, ae ua le feoi le auauna e sau ma le talalelei ona o tagata. O fa'alagiga ua matele ina logovi'i ai nisi o i matou, "O feoi o le Talalelei, ae le fa'apena le finagalo o Iesu e ona le Talalelei."

Na toe fa'aauau e Rev Elder Mageo lana polokalama i le KSBS FM ma sa masani fo'i ona maua lona avanoa i le televise KVZKTV mo ana lauga. E le 'alo lava le Upu a le Atua pe vaganaina e lana 'au'auna i so'o se taimi e tofia ai e avea ma fa'amalosi'au i ta'ita'i o le Malo i a latou sauniga tetele.

O se mea lena e le mafai ai ona galo ana lauga tu'usa'o. E le alo fo'i i matua ana fautuaga ma fa'asinomaga. "Ua tetele mea e tutupu mai i olaga o fanau talavou, ae ua saili e outou leoleo po'o fea o i ai matua i le taimi o nei fa'aletonu? La e lau le B4 i le Bingo. Ae o lea e Bingo atu le isi tagata ese le mafaufau ma le le popoi."

Ua alu le tama, ua goto lona la, ae tumau ana upu e tima'i ai i tatou uma o totoe ma fai o tatou faiva i lenei olaga. Ua ia aumaia fo'i i se ala e fa'aofigofie i o tatou loto, e malie ae moni ma uiga. E ui ina tiga, ae o lo'o tiga malie i lau fa'alogo.

E tele taimi ua vala'auina ai ina ia auai e fa'apa'ia ni nofoa'iga a le tatou Malo, pe fa'apa'ia fo'i tofiga fou ua mae'a pasia ma fa'amaonia e le fono faitulafono. O iina e fiafia le au fa'amaumau ma tusiupu, aua o se fe'au matagofie fo'i o le a lu'ia ai nei ta'ita'i, o le a tapena maia e Mageo se upu fa'amalosi ma tima'i.

O lona leo malu e iloga ai se ta'ita'i, e matua avatua ai le fe'au, "fa'alogo."

I le taimi o lona maliu, ua atoa i ai le 53 tausaga talu ona avea o ia ma Faife'au o lana Ekalesia i le Calvary Temple Assembly of God i Lepuapua. I lana lava lea tautua i le galuega a le Atua na ia umia ai tofiga Distric Council AOG i Amerika Samoa, General Superintendent of the Samoan Fellowship of AOG; ma o ia fo'i o se tasi o Sui Totino na latou fa'atuina le Samoa Bible College i Ottoville, lea ua to'atele lava alo o le atunu'u ma Samoa fo'i ua fa'au'u mai ai ma ua avea ma Faife'au i le tele o Ekalesia AOG i Amerika, Samoa ma iinei fa'apea Niu Sila ma Ausetalia.

O le susuga fo'i Rev. Elder Mageo o le Faipisinisi Faletalimalo e ona le Airport Inn i Petesa. Peita'i i lona soifua talavou a'o le'i alu i le galuega a le Atua, sa mua'i avea o ia ma se tasi e fiafia e tata musika i le steel guitar ma le Ukulele, o se tama e faifaiva fa'atautai o le tai loloto ma ua fili fa'apitoa fo'i e le Atua i lea faiva o le sailiga o agaga ina ua avea ma Faife'au o le Talalelei.

Na fa'aipoipo atu o ia i le tina o le aiga, Malaea Brown Mageo, ma o lo’o soifua pea i lona atali'i e to'atasi o Poe Mageo ma ona afafine e to'aono, Diana, Aga, Sera, Arlene, Meanoa ma Ruth.

"O lona tu'ua ai o le galuega, o ni se'evae ua le toe mafaia ona fa'atumu e se tasi o totoe mo le galuega,” o le molimau lea a se tasi o e na mulimulita'i i ona tulaga a'ao i le galuega a le Atua.