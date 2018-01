"...O Au Galuega e Mulimuli Mai ia te Oe!"

"Na tausaili ma le tiga, sa ia maua fua o ana sailiga, na inu o ia i manuia o le usita'i ma le fa'alogo, sa ia maua le poto na mo'omia ae a lona soifua galue ma tautua i lona malo ma ona tagata, e le'i fa'avaivai lana tima'i alofa i so'o se taimi e talanoa ai i fanau talavou o lo'o tausaili le atamai, sa ia fa'atonu ma sasa, ina ia i'u lelei ma fa'asagatonu le filifiliga a tupulaga sa ia a'oa'oina, o ia o le a'oa'o atu ma fa'asino e pei fo'i ona ia faia,” o se aotelega lea o nisi o molimau sa faafofogaina i le ulua'i sauniga i le Gov. Rex Lee Auditorium i Utulei, i le afiafi o le aso Lua.

O lea sauniga sa saunoa le tofa Fa'aua'a Kateferu Elisara ma fa'afeiloa'ia le pa'ia lasilasi na sasao, e aotelega ai le Malo o Amerika Samoa.

O lana matagaluega sa tautua ma fa'auluulu i ai, lona aiga i ona itu tetele ma itu taulagi, lona maupaolo e auau i ai lona loto, ae maise o le Ekalesia sa galue ai i le Mauga o Siona i Leone ma le vasega o le Aufaigaluega Totofi a le Atua i so'o se fatafaitaulaga.

O le tatalo amata ma sina upu fa'ala'eiau sa ta'ta'ia ma saunoa i ai Rev. Siulagi Solomona, o se uso ia te ia.

Na mua lava le avanoa i le fa'auluuluga o le faigamalo, ma tula'i ai le Sui Kovana Lemanu Peleti Mauga, ma fa'apea ai, "O lenei uso i le galuega, e le faigofie i le Kovana ma le Kapeneta lona tu'ua o le Malo. O se tasi sa tua i ai le Kovana i sana fa'asoa, ma sa tele fo'i ina fesiligia mo se fesoasoani i ni fa'ai'uga faia i lo matou lava va fa'aleuso i le galuega. Pe faatolu lava ona vala'auina o ia e avea ma sui o le Kovana Sili i nisi o fa'atasiga na fa'atulaga. Peitta'i, pe a ou vala'auina e na te fa'aauauina lea sao maualuga, e toe fesiligia mai, ‘A'o le a lau mea na e fai? O le mea lena a oe, ia suia le Kovana i nei mea taua, ae le o a'u!’ Pe a avatu loa se mafuaga ua le mafai ai e lo'u sui ona auai, e faigofie lava ona malie mai, ona o le usita'i ma lona naunau ia faia le tiute fai tau le malo."

"O le tele o taimi e le finauvale ona taofi, e taofiofi le avafatafata ma le tofa mamao ina ia i'u lelei fonotaga, ma ia fefa'apalepalea'i sui uma o le kapeneta ma ia galulue fa'atasi, ia i'ulelei taumafaiga uma, e lelei ona manatu faufautua i le faigamalo, e mau fa'atuatuaina fo'i e le afioga Kovana Lolo Moliga lana tuualalo i le tele o taimi e lutaluta ai le sa ma le folauga a le faigamalo."

"Ina ua pipi'i le ata o le aiga o Taeaoafua i le pi'oga muamua i Nuuuli, sa ou vala'au i ai, 'Se ua e toe fa'aleagaina lava le ata o Va ma tamaiti.' Leai ua e loto leaga aua e leai sou ata fa'apena. O nai suaga na i le olaga faigaluega ma le afioga le Foma'i, e i ai lona loto alofa i lona aiga, e pele ia te ia le tina ma le fanau, e fautua fo'i ina ia o i aiga e fa'afeiloa'ia tou aiga ma le alofa, e le toe mautinoa le taimi o totoe."

“Sa tautua i lona aiga i ona suafa Matai Taeaoafua ma Fofogaoaiga, sa tautua i lona malo, sa tautua i Kamupani Tumaoti, sa tautaua i fanau i A'oga, sa tautua i lana Ekalesia i Leone i lona tofi Tiakono. Fa'afetai i le Atua ona o oe ma lou sao ua goto lou la, ae ua matou se'e ai i ma'a malie,” o a Lemanu lea.

Na soso'o lea ma le malelega a le afioga le Ma'oputasi Mauga T. Asuega, lea sa ia fa'ailoa ai, "I tausaga ta'itasi mo le sisigafu'a a le atunu'u, e matou te filifilia se tasi e fia teuteuina le atunu'u e tatalia ai malo fa'aaloalogia ina ia le fa'aletonu, o lenei lava le Fa'atonusili e lalamua i lo'u taofi. Taeaoafua Dr Meki e faia le mea atoa. E leai se toe tali mai po'o se leo pa'ulua, ae na'o le fa'afetai mo le avanoa e faia ai le mea sili e lenei matagaluega."

"Ia silamio le atunu'u, e matagofie tausaga ta'itasi ona o le sao o lana matagaluega i so'o se taimi mo fa'atasiga tetele, fa'afetai le tautua, fa'afetai le fai mea mafai, faafetai i le sapaia o le finagalo o lenei vaega o le tatou malo, o lo outou sao, e atili ona avatu ai tala matagofie o le tatou Malo ma lana taligamalo i fafo i o tatou uso a malo sa vala'auina fa'apitoa. O ituaiga tagata fa'apenei, e mou atu ae le mou le matagofie o mea sa e iloa ai i lenei olaga, e tumau i lou fatu e pei o se ata matagofie ana galuega sa faia ma aoga ai mo oe. O ia lava o se ta'ita'i lelei, agava'a ma o se taitai Kerisiano fo'i o ia!"

O le afioga Lenamuaiao Galea'i L.K. Tuufuli, na ia toe fa'atepa le aofia i le amataga mai o le soifuaga o Taeaoafua i lona ola a'e ai i Fagatogo, a'o avea ona matua ma Fa'afeagaiga taulagi i le Ekalesia a Iesu i Samoa i Fagtogo.

"Ina ua taliu mai Rev. Siulagi ma Fuarosa Solomona mai le la'ua fa'amisionare i Papua Niu Kini, ua mae'a i ai uma le fanau, e o'o lava ia Sina. Ona sau ai loa lea o Meki o se tama talavou, tino lelei ma le leo tele. E fiafia i ai nisi tamaiti, ae fefefe ai isi ona o lona tino lelei. O lea fo'i se taimi na amata ai ona a'oga i Fiailoa School ma e savavali fa'atasi uma lava ma tamaiti o Fagatogo i le a'oga."

"O se tasi lenei o alo o le atunu'u sa ou mata'ia pe tua ma ni a ae avea ma se ta'ita'i o le tatou faigamalo. I taimi sa tauva ai, e le'i mama lo'u taofi lana taumafaiga. Sa iloga lona tula'i mai, peita'i o lea ua vala'au le Atua, e tu'u mea uma ae alu. O le a mou malie atu fo'i lona leo i le fa'alogo, ae o lo'o tumau ana galuega ua fua, le fanau talavou a le atunu'u na aoga i ai e a'oa'o, fa'aauau le faiva ua tu'ulima atu ia te outou, fai ia mafai."

O lana vasega sa matua umi i ai le taimi o molimau, aua o i latou nei, sa iloga ona umi le latou mafutaga, ae o le latou olaga fa'atasi mai mo le silia i le 50 tausaga, sa taumafai sui taito'atasi e fa'amatala i le na'o le 5-10 minute le umi o le tautinoga.

Na amata mai le latou folauga a'o a'o'oga fa'atasi i latou i le Fiailoa School, lea ua i'u nei ina avea lava ma Samoana High School.

O i latou na o'o lava i fafo le sailiga, ma sa matele ina a'o'oga fa'atasi fo'i i Iunivesite mo le sailiga o tusi pasi maualuluga, e pei ona mua'i maua nei e ia, a'o le'i atoa lona 30 tausaga o le soifua.

Taliu mai o ia ae le'i umi ona tautua i lona malo e ala i le faia'oga ma soso'o ai ina Pule Lua i le Samoana, ma toe avea ai ma Pule A'oga i Samoana lava, ae maliu lona tama. O le tofi loa o le ulumatua tama ua tu'uina atu ia te ia. O le tausiga o lona tina ma nai ona tei uma sa ia te ia lea.

Molimau fo'i Silulu Teofilo, i le puipuiga a Meki ia te ia, e le'i fa'atalatu'u, lave i le fasi ina ia sa'o le va'ai ma le fa'amuamua i le a'oga, lea ua aoga, o lana lea fa'afetai i lona tuagane sa latou nonofo fa'atasi mai i o latou matua i Kalefonia, ia Aunty Saili ma lona to'alua i Carson.

Na fa'alauiloa e i latou le laau sa sasa ai tamaiti, na avea ma ata o le laupepa muamua o le Nusipepa, o sasa ai e le Pulea'oga Dr Meki Solomona le fanau e tuai i le a'oga ma le o i vasega, e matele i fanau mai Nuuuli ma Fagatogo. "O le igoa o lea la'au o le Komiti Fa'afoe a le Matagaluega o A'oga!"

"A mae'a ona sasa le fanau lea, e toe fetaui uma lava i le potu o le pule a'oga, ona fesiligia lea pe tutuli le fanau i aiga, ae tasi lava le tali, 'E leai, se'i o muamua e ta'a'alo leaga o lea e fa'atuatuaina le vaega lea i le au football. A uma loa, a malo e le tutulia, ae a faiaina, ona tutuli lea ma tusi i matua."

“Lea ua va'aia le suiga i olaga o nei fanau, ua toe taliu mai ma ua tutula'i i totonu o le faigamalo a Tutuila ma Manu'a i tofiga lelei, aisea, ona o le fa'atonu a le Komiti Fa'afoe o le Matagaluega o A'oga,” o se vaega lea o le molimau a le tama'ita'i fa'atonu o Uafu ma Malaeva'alele, Taimalelagi Dr. Claire Poumele.

"O se tasi e faamoemoe i ai le matou saogalemu, sa matou fa'atuatuaina e avea ma puipuimalu i lo matou olaga a'oa'oina ma tausaili i kolisi ma Iunivesite i fafo, fa'afetai Meki mo lou alofa fa'atuafafine ia i matou uma sa i ou autafa a'o tatou a'o'oga mai le laiti se'ia o'o ina tatou toe taliu mai i fanua. O se tasi e fautua ma fa'atino na ia una'ia ai matou fa'amoemoe i se taunu'uga lelei,” o sana toe fa'aopoopo mai lea.

O le latou pese faigata ona nota sa latou pepese ai, "And then there was You!" O se fatuga e foliga mai i le vaitau ua maua ai le avanoa o Dr. Meki e alofa i se tama'ita'i, lea sa ia filifilia ai Vaofu'a Soliai o Nuuuli. Peita'i ina ua mae'a uma molimau a le vasega, sa latou toe usuina ai le Tofa la'u Feleni.

Na tula'i fo'i le tama matua, Maluafou Solomona, o le toe uso o le tama o Taeaoafua, Rev. Siulagi Solomona o soifua pea ma e fa'ato'a taunu'u mai fo'i mo le aso fa'apitoa o le foma'i. "O le olaga osiaiga, tausiaiga, tausi matua o le tofa le fa'atonu, sa o'o atu lava ia te ia, aua ua toe o ia." O lana molimau, e fa'afetaia ua ia maua le avanoa e fa'alogo ai i le tele o molimau matagofie e tusa o le soifuaga o lana pele o Dr Meki Solomona. Na ia peseina lea o le vi'iga o le Atua e tomuli i lana molimau.

O le avanoa mo le aiga o le tausiali'i na tula'i ai le tina o Leutu Soliai mo lana fa'asoa. "Ua ou le mailoa se mea a fai, aua o Taeaoafua lava mea uma i le matou aiga, ae maise ai le matou sosaiete o maupaolo mai i le aiga Sa Soliai. Talofa o lea ua na'o a'u le tina, sa amata mai lava i le laina i le pito i lalo se'ia o'o ina ma tutu to'alua ma lenei tagata faamama avega ia te a'u i mea uma o le aiga, lea ua tu'ua nei na'o a'u..Ou te tatalo i le Atua e fesoasoani mai, alofa mai Fofogaoaiga ma e fa'alatalata mai, e fa'asoa mai lou atamai ia te a'u, ou te fautuaina ai le tatou aiga ua e tu'ua nei."

Na tutula'i uma suli o le aiga Sa Soliai ma nisi fo'i o le latou Ekalesia a Iesu o le Au Pa'ia o Aso e Gata Ai ma latou usuina se vi'iga matagofie e fa'amae'a ai le molimau a le tina matua.

Na tulai le uso moni o le tausiali'i ma ia fa'asoa lagona o'otia o le fa'alogo mai i le tala fa'anoanoa ua le utuva ai lagona o'otia o le alofa, po'o ai se e fusi atu i si ona uso, e fa'amafanafana lagona o'otia ua o'o i ai le mafutaga mafana. Fa'afetaia le mamalu ua sasao ma ua latou molimauina le uluai sauniga mo le latou tuagane ua ta'ui tama i ai i latou uma, aua o se tasi e fa'amoemoeina i lo latou aiga atoa.

O le susuga le Sui Fa'atonu John Suisala sa fai ma sui o le Matagaluega o Alamanuia mo Tagata Lautele sa molimau e tusa o le mafutaga ma Taeaoafua.

"I so'o se taimi e tu'u mai ai se fa'atuatuaga e fa'atino e le matou matagaluega se galuega tele mo le Malo, e tasi le 'agaga e fa'alogoina e i matou o fa'ai'u ai se tanoa a le matou fa'atonu, ‘I'm Loving It!’ E matou te iloa ai e mana'o e fai fiafia ma faia e i matou uma le mea sili e mafai ona fa'atino ai lea galuega."

"Matou te iloa o Taeaoafua o se tasi e muamua i luma lana fa'atinoga o ia o le Ta'ita'i, e le pa'ole fo'i se fa'atinoga o tiute e tofia ai. E faia le mea sili e gata ai le mafai."

“E tolu muagagana e fa'aaogaina e ia mo i matou pe a o'o ina o'o i siui o sana tautalaga fa'alaua'itele i le matagaluega, ‘Ia outou manatua o outou faiva o lo'o tapua'ia ma e nofo tatalo fo'i tagata uma mo i tatou a'o faia tiute’. Lona lua, ‘O mai ina outou o, faatasi atu i tou aiga, o e pele ia te outou’. Ma le lona tolu o ana folasaga ‘E tuu na mea ae alu i le fale, aua e take care lava e tatou tatou, e tatau ona fai ma va'ai toto'a i le Malosi.”

Ina ua mae'a lana molimau ona usuina lea e le matagaluega le pese, "Oh Lord My God" e fa'ai'u ai le latou molimau mo le latou fa'atonu.

Molimau a le afioga Pulu Ae Ae Jr, sa faia e tusa o le la'ua mafutaga ma Taeaoafua, ma lana fesoasoani fo'i i le vaitau o fa'alavelave ma le fa'amoemoe fo'i o le palotaga. "Sa fa'auia atu lava Taeaoafua mo sina fesoasoani o Wahoo, e le'i tali tualimaina lava se mea. Na ona fai mai lava, fai atu i le papalagi lena lau numera. Na talosaga se 10, ae o'o mai pusa e la'u mau le selau. Fa'afetai la ua ou maua se avanoa lelei lenei ou te faafetaia ai le tofa Taeaoafua mo lena foa'i sili ona taua mo a'u."

O se molimau na matua talie ai le to'atele na fa'afofogaina, ma ua tau avea ai fo'i le vaivai o isi aua e fa lelei itula na fa'atautaia ai lea sauniga.

E tusa o le afa o le iva i le afiafi na mae'a tonu ai le sauniga ae fa'ato'a fa'atautaia ai e le tausiali'i Vaofu'a ma le pa'ia o aiga, fa'aaloaloga mo e uma na auai atu i lea aso.