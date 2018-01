The Amerika Samoa Girls Volleyball All Star Team departed the territory Wednesday evening for Honolulu, Hawaii, to participate in the JPS Paradise Classic III. (l-r back row) Adri, Fetoai, Abid, Head Coach Lydia Faleafine Nomura, Kadaynne, and Assistant Coach Lalomilo Mano. (l-r front row) Lori, Fofoga, Juliet, Princess, Cher, and Katerina. [photo: TG]